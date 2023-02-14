В Орловской области начали искать подрядчиков на стройку двух школ за 2,4 млрд рублей

Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности объявил торги на строительство двух крупных школ. Это следует из конкурсной документации. О планах объявить торги губернатор Андрей Клычков рассказывал на прошлой неделе.

Каждая школа рассчитана на 1 225 мест. Совпадает и начальная цена контракта по объектам — 1,18 млрд руб. В нее включены разработка проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Срок для учреждений также одинаковый: проект нужно сделать до ноября 2023 года, а сдать здания еще через год.

Одну школу планируется построить в микрорайоне №8 на улице Родзевича-Белевича в Орле, вторую — в деревне Жилина пригородного Орловского района. Заявки на торги по первому объекту принимаются до 1 марта, по второму до 2 марта. Итоги планируется подвести, соответственно, 6 и 7 марта.

О мошенничестве при строительстве орловской школы за 1 млрд рублей читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Резину уложили под дело».

Александр Прытков

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