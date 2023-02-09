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В Орловской области объявят торги на строительство двух школ на 1,3 тыс. учеников

Кто построит в Воронеже школу за 2 млрд рублей

В 2023 году в Орловской области планируется начать строительство двух школ на 1 225 учащихся. Об этом губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал в прямом эфире в соцсетях.

«В 2023 году в регионе должно начаться строительство двух школ на 1 225 учащихся: в деревне Жилина Орловского муниципального округа и на улице Родзевича-Белевича, 15 в Орле. На следующей неделе будет определен подрядчик, который осуществит эту работу»,— отметил Андрей Клычков.

Планируется, что учебные заведения будут введены в эксплуатацию уже в 2024 году.

Владимир Зоркий

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