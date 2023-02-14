В Краснодаре пенсионер отсудил 37 тысяч рублей у лжегазовиков за навязанные услуги

В Краснодаре мировой судья участка №45 вернул пенсионеру средства за купленный у ООО «Газинжиниринг» сигнализатор загазованности. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани.

В суде установлено, что представители компании, представившись сотрудниками газовой службы, убедили пенсионера, что покупка прибора является обязательным требованием. Позже мужчина обратился в газовую организацию за установкой купленного оборудования, где ему сообщили об обмане. Кроме того, выяснилось, что цена, по которой пенсионер прибрел сигнализатор загазованности, многократно завышена. Пенсионер обратился в «Газинжиниринг» с претензией о возврате денежных средств, но ему отказали.

«Суд счел исковые требования подлежащими удовлетворению, расторгнув договор купли-продажи и взыскав в пользу мужчины с ООО "Газинжиниринг" денежную сумму в размере 24,8 тыс. руб. по договору, компенсацию морального вреда — 500 руб., штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя — 12,6 тыс. руб., а всего 37,9 тыс. руб.»,— говорится в сообщении.

По официальным данным, на сегодняшний день в Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю поступило 40 аналогичных обращений. Все они будут рассмотрены в судах.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», в Краснодаре зарегистрирована одна компания с таким названием. Она специализируется на розничной торговле вне магазинов. Выручка фирмы в 2021 году составила 3,5 млн руб., чистая прибыль — 25 тыс. руб.

Наталья Решетняк

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