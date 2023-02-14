Боец ЧВК «Вагнер» из Рефтинского погиб в ходе спецоперации на Донбассе

В ходе специальной военной операции в ДНР при освобождении Артемовска погиб боец ЧВК «Вагнер» из пос. Рефтинский (Свердловская область) Алексей Микиенко. Об этом пишет Е1.ru со ссылкой на администрацию городского округа. У погибшего остались сестра и мама.

Алексей Микиенко родился в Рефтинском. По окончании девяти классов школы поступил в Асбестовский политехнический колледж. В 2012 году служил в мотострелковых войсках, получил звание ефрейтора и был старшим кинологом.

По данным издания, погибший был неоднократно сути. В ряды ЧВК «Вагнер» свердловчанин вступил в октябре прошлого года, а на спецоперацию отправился в ноябре. Алексей Микиенко скончался 25 января.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о прекращении набора заключенных в ряды частной военной компании. Из-за этого в состав ЧВК не удалось включить заключенных-женщин из свердловских колоний, о чем просил депутат регионального заксобрания Вячеслав Вегнер.

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