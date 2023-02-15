UEFA призвал себя к ответу

Независимая комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) пришла к выводу, что основную ответственность за беспорядки, имевшие место перед финалом Лиги чемпионов-2022, прошедшим в Париже, в котором испанский «Реал» победил английский «Ливерпуль» с минимальным счетом, несет сам UEFA как «хозяин» и организатор матча. В комиссии тем не менее отметили, что часть ответственности лежит и на французских властях. Они в очередной раз показали свою неспособность совладать с массовым мероприятием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Перед финалом Лиги чемпионов-2022 в стычках с болельщиками пострадали восемь полицейских, более сотни болельщиков были задержаны

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Перед финалом Лиги чемпионов-2022 в стычках с болельщиками пострадали восемь полицейских, более сотни болельщиков были задержаны

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Независимая комиссия UEFA, собранная для расследования инцидентов, имевших место в день проведения финального матча Лиги чемпионов 2022 года, пришла к интересному выводу. Основным виновным в случившемся назван сам UEFA. В докладе отмечается, что UEFA являлся «хозяином» и «заказчиком» мероприятия, а потому несет ответственность за его проведение. «Однако полиция и Федерация футбола Франции также несут ответственность в силу их важной роли в обеспечении общественной безопасности»,— говорится в отчете.

Напомним, что финал Лиги чемпионов 28 мая прошлого года принял Париж («Реал» победил «Ливерпуль» со счетом 1:0). У французской столицы почти не было времени на подготовку к столь масштабному событию. Матч должен был состояться в Санкт-Петербурге, но после начала событий на Украине UEFA принял решение о его переносе. Ни UEFA, ни французские власти, как следует из отчета комиссии, которую возглавлял португальский политик Тьягу Брандан Родригеш, не выполнили свою работу с должным качеством. Более того, в отчете указано, что действия UEFA чуть не привели к гибели людей.

Начало матча было задержано на 37 минут. Это сопровождалось столкновениями с полицией, блокировавшей болельщиков в обозначенных властями коридорах перед Stade de France. Многие болельщики провели в них по несколько часов. Перед этим многие из них были атакованы местными жителями (инициаторами стычек, вероятно, были обе стороны). Кроме того, фаны вступили в конфликт с полицией Парижа, которая в ответ применила слезоточивый газ. В стычках с болельщиками пострадали восемь полицейских. Более сотни болельщиков были задержаны. Ко всему прочему сбой дала система пропуска на стадион, что и вызвало, согласно первоначальной версии UEFA, заторы на входах на стадион. Позже представители UEFA заявляли, что проблемы с проходом на стадион возникли ввиду массированного выброса на рынок поддельных билетов. Однако это утверждение не подтвердилось. Больше того, оказалось, что жесткому контролю подвергались именно фаны «Ливерпуля» (от болельщиков «Реала» массовых жалоб на грубое обращение не поступало). Проведенное французскими властями расследование подтвердило наличие огрехов в действиях местных правоохранительных органов. В конце июня прошлого года министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в эфире радио RTL принес извинения за плохую организацию игры, взяв на себя часть ответственности за происшедшее.

Впрочем, учитывая репутацию английских болельщиков, особое внимание к ним со стороны французской полиции неудивительно. Тем более после истории 2016 года. В том году Франция принимала чемпионат Европы по футболу и столкнулась с натуральным бунтом английских фанов в Марселе — это было в преддверии матча сборных Англии и России. Началось все с разгрома центральной части Марселя пьяными англичанами. За этим последовало включение в события гораздо менее многочисленной российской делегации хулиганов. Она ввиду лучшей тренированности и организованности одержала безоговорочную победу. Англичане были побиты в городе, а затем и на стадионе. Причем по горячим следам полиция вообще никого не поймала. Равно как не смогла предотвратить проникновение на арену деструктивных элементов. К слову, тогда на входе на стадион также отмечались огромные заторы.

«Ливерпуль» после обнародования доклада комиссии UEFA выступил с заявлением, суть которого сводится к полной поддержке его болельщиков. «Клуб приветствует отчет, который полностью оправдывает болельщиков "Ливерпуля", в то же время возлагая на UEFA основную ответственность за организационные недостатки. Основанный на фактах отчет группы также показал, что существовала "явная и непосредственная опасность смертельной давки"»,— говорится в заявлении клуба. Для большего драматизма боссы ливерпульцев вспомнили о трагедии в 1989 году на стадионе Hillsborough в Шеффилде. Тогда во время полуфинального матча Кубка Англии по футболу между «Ноттингем Форест» и «Ливерпулем» из-за ошибок в организации потоков болельщиков возникла давка. Она привела к гибели 96 человек и ранению 766 граждан. К счастью, в случае с парижским финалом обошлось без столь серьезных последствий.

Александр Петров