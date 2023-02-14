«Звезды ПСЖ совершенно иначе относятся к Лиге чемпионов»

Лига чемпионов возвращается, и первый матч с одной из самых ярких вывесок будет сыгран уже 14 февраля. Встречу ПСЖ и «Баварии» нельзя оставить без внимания. Первая игра двухматчевого противостояния пройдет в Париже, а 8 марта в Мюнхене решится, кто из суперклубов выйдет в четвертьфинал. Фаворитом на дистанции двух встреч букмекеры считают «Баварию». Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Титов, Коммерсантъ Фото: Николай Титов, Коммерсантъ

— Сейчас ПСЖ похож на раненого зверя, потому что проиграл «Монако» только что в чемпионате Франции. Плюс возвращаются в состав Лионель Месси, Килиан Мбаппе. Учитывая все это, «Бавария» по-прежнему фаворит в этом матче?

— Мне как раз кажется, что «Бавария» не фаворит, но я понимаю, откуда растут ноги. В национальном чемпионате команда два матча выиграла, семь мячей забила, и, естественно, эта статистика идет в зачет. Да, мы говорим, что «Пари Сен-Жермен» проиграл в чемпионате «Монако», вылетел из Кубка Франции от «Марселя». Но отношение к кубку и к чемпионату звезд ПСЖ все понимают — это второсортный турнир для них, а главное — это Лига чемпионов. И вся ставка делается именно на нее.

И как бы мы ни обсуждали, что Неймар гуляет у себя в загородном доме в пригородах Парижа, и на него жалуется мэр Франции, что из-за всех этих поражений под давлением находится главный тренер Кристоф Гальтье, мне кажется, что в Лиге чемпионов совершенно другой будет подход. По крайней мере, не хуже «Баварии» будет смотреться ПСЖ дома точно. Я смотрю на букмекерские расклады: в «Лиге ставок» на проход ПСЖ в следующий раунд, в четвертьфинал, ставят 70% клиентов. А, например, в первом матче ПСЖ—«Бавария» 35% клиентов ставят на победу ПСЖ и 55% на победу «Баварии».

Кстати, история «неожиданного» появления в составе Мбаппе и Месси, которые вроде как были травмированы, а потом начали тренироваться вместе с командой, линию букмекерскую качнула. Сначала «Бавария» была фаворитом, а после того как стало известно, что и Мбаппе, и Месси выйдут, паритет. Сейчас «Лига ставок» дает 2,6 на победу мюнхенской «Баварии» в Париже и 2,7 на победу ПСЖ и 3,8 на ничью.

— ПСЖ давно лидер чемпионата Франции и давно делает ставку на Лигу чемпионов. Но что-то не очень хорошо получается у французов в этом турнире?

— В товарищах согласия нет. Там люди не могут собраться и играть так, как надо, потому что для этого надо быть семьей. Чтобы выигрывать на таком уровне, как Лига чемпионов, нужно немножко по-другому общаться внутри команды.

— А что-то поменялось в психологии команды после того, как один лидер стал чемпионом мира, а второй — вице-чемпионом мира?

— Мне кажется, ничего. Но, опять же, какие новости мы получаем из команды? О том, что Месси не хочет продлевать контракт, что от Неймара хотят избавиться, и это прямо перед матчем Лиги чемпионов, 1/8 финала ПСЖ—«Бавария». Ну ничего себе. Когда такие новости приходят, мне кажется, что говорить о том, что ПСЖ в этом году выиграет Лигу чемпионов, как-то, мягко говоря, сложно. Все может быть, но сложно.

— Сегодня еще «Милан»—«Тоттенхем» играют, на кого ты здесь ставишь?

— В «Лиге ставок», например, коэффициент на победу «Милана» 2,55, он играет дома. На победу «Тоттенхема» — 3,05, на ничью — 3,35. Мне кажется, что «Милан» фаворит, вроде как там Златан Ибрагимович выздоровел. Но сейчас команда не на подъеме. Вообще, этот матч может быть нерезультативным, даже могут 0:0 сыграть. Потому что есть нюансы двухматчевых противостояний, «Тоттенхем» захочет все решить дома уже во второй игре. Но главный матч все-таки сегодня «Пари Сен-Жермен»—«Бавария» по «Матч ТВ» в 23:00. Его точно пропустить нельзя.

— Расскажи, пожалуйста, обо всех парах 1/8 финала.

— ПСЖ—«Бавария» — сумасшедшая вывеска, «Милан»—«Тоттенхем» — тоже неплохо. 15 февраля дортмундская «Боруссия» и «Челси», «Брюгге» и «Бенфика». А на следующей неделе тоже четыре сумасшедших матча: «Ливерпуль»—«Реал Мадрид», «Айнтрахт»—«Наполи», «Лейпциг»—«Манчестер Сити» и «Интер»—«Порту». В марте будут ответные матчи, каждое противостояние двухматчевое. И в ночь с 15 на 16 марта мы узнаем абсолютно всех участников 1/4 финала Лиги чемпионов.

— А есть какой-то однозначный фаворит, на которого ставят все, чтобы все сходились и соглашались?

— Есть. Я смотрю на линию букмекерской компании «Лига ставок», и, с их точки зрения, «Манчестер Сити» — безоговорочный фаворит. 2,9 коэффициент на этот клуб. Остальные с большим отрывом идут. Например, коэффициент на «Баварию», которая на втором месте в этом рейтинге, 7, ПСЖ — 7,5. Дальше «Ливерпуль», «Реал», «Наполи» — там коэффициент 13, у «Челси» 17, «Тоттенхем» — 20, «Бенфика» — 25, «Милан» — 35. А вот «Брюгге» — это аутсайдер play-off Лиги чемпионов, и коэффициент на него составляет 250. Этот клуб нас порадовал шикарным совершенно футболом в групповом турнире Лиги чемпионов, но продолжится ли сказка в play-off, непонятно.

— Букмекерские компании уверены, что в четвертьфинал Лиги чемпионов выйдут «Тоттенхем» и «Бавария». А ты сам согласен с такой оценкой?

— Что касается «Милана» и «Тоттенхема», то мне кажется, что все-таки английский клуб пройдет, и букмекеры в него верят. Что касается двухматчевого противостояния, то фаворит «Милан». По крайней мере, на сегодняшний матч в «Лиге ставок» коэффициент на его победу 2,6, на один матч. Хотя мне кажется, что будет ничья с коэффициентом 3,3 — я бы взял такую ставку. Но все же в двухматчевом противостоянии, конечно, у «Тоттенхэма» шансов больше: и помощнее, и поопытнее команда, и самое главное, что решаться все будет в Англии через неделю. И «Милан» сейчас не тот клуб, который мог бы все это разрулить.

А вот в матче «Пари Сен-Жермен»—«Бавария» все неоднозначно. «Лига ставок», например, дает коэффициент на выход «Баварии» в следующий этап 1,6, а на ПСЖ — 2,4. То есть «Бавария» безоговорочный фаворит в двухматчевом противостоянии. «Бавария» здорово последние два матча провела, а ПСЖ и вылетел из кубка, и проиграл «Монако» 1:3, и вот на этом все зиждется.

Но мне кажется, что звезды ПСЖ совершенно иначе относятся к Лиге чемпионов, нежели ко всем этим кубкам и чемпионатам, и уж там они всерьез будут играть. Тем более что Месси нужен новый клуб, он не хочет продлевать контракт с ПСЖ, и Неймару нужен новый клуб, а о нем пока мы слышим только, как он гуляет в пригороде Парижа в собственном загородном доме. Ему сейчас тоже нужно набирать очки, баллы и искать новый клуб. И мне кажется, что в этой парадигме немножко по-другому будет играть «Пари Сен-Жермен», и глазки у них гореть будут по-другому. И здесь, если получится собраться, «Баварии» не поздоровится.

Что касается букмекерской линии, то она по-прежнему сейчас двигается в сторону «Баварии». Буквально вечером накануне был абсолютный паритет, а сейчас уже «Бавария» опять фаворит. «Лига ставок» 2,55 дает коэффициент на победу «Баварии» в сегодняшнем матче, хотя играют в Париже, и 2,75 на «Пари Сен-Жермен». Если бы я делал ставку, я бы точно поставил на то, что «Пари Сен-Жермен» не проиграет. Может быть ничья, коэффициент на это 3,75. А может быть, даже рискнул бы и поставил на победу «Пари Сен-Жермена» за 2,75, потому что мне кажется, что ПСЖ точно мальчиком для битья в этом противостоянии не будет. И больше шансов у этого клуба в сегодняшнем матче.