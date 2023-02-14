Сильный снегопад обрушится на Сочи 14 февраля

В ближайшие часы в Сочи начнется снегопад, который синоптики относят к опасным метеорологическим явлениям (ОЯ). На дорогах прогнозируется гололедица.

«C 15-17 часов и до конца суток 14 февраля, а также ночью и утром 15 февраля на территории Сочи местами ожидается очень сильный снег»,— сообщает ФГБУ «Специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей» (ФГБУ «СЦГМС ЧАМ», гидрометцентр Сочи).

В городе объявлено штормовое предупреждение, городские службы продолжают работу в режиме повышенной готовности.

Согласно типовому перечню и критериям опасных метеоявлений, очень сильный снег — это ливневый снег с количеством не менее 20 мм за период времени, который составляет не более 12 часов.

Наталья Решетняк

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