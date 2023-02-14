Два ярославских стрелка погибли в ходе СВО

При исполнении воинского долга во время специальной военной операции погибли стрелок стрелковой роты, рядовой Андрей Гатилов и старший стрелок мотострелковой роты, ефрейтор Сергей Бубнов. Об этом сообщает официальный сайт правительства Ярославской области.
Фото: Правительство Ярославской области
Церемония прощания с Андреем Гатиловым прошла 14 февраля в храме святителя Леонтия Ростовского в Ярославле. Там же 15 февраля ярославцы простятся с Сергеем Бубновым.
Семьи погибших получит материальную помощь в соответствии с указом губернатора.