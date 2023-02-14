Страховка от разбитого сердца

В преддверии Дня всех влюбленных россияне рассказали, от чего готовы защитить отношения

87% россиян хотели бы иметь страховку, которая могла бы компенсировать убытки от любовных неудач. Об этом говорят итоги опроса «АльфаСтрахование», который провели в преддверии 14 февраля. 10% опрошенных считают, что чему быть, того не миновать. А 3% ответили, что не ищут вообще никаких отношений.

47% опрошенных были бы готовы купить страховку от измен. Причем средний размер компенсации за эту причину разлада в отношениях или их окончания респонденты определили в 1 млн руб. Чем серьезнее отношения, тем компенсация выше — участники опроса, которые состоят в браке, считают, что сумма страховых выплат должна покрывать расходы на психолога пострадавшей стороне, выплаты детям, судебные издержки и другие виды расходов, в том числе — компенсировать риски из-за раздела имущества.

24% опрошенных ответили, что готовы приобрести страховку от «бытовухи» в отношениях. 13% — от потери интереса партнера. Еще 12% — от жадности партнера и отсутствия «конфетно-букетного» аспекта в отношениях.

Размер компенсации по пока еще не существующей страховке от рутины в отношениях опрошенные назвали довольно скромный — до 500 тыс. А вот пропавший интерес в отношениях как страховой риск они оценили в 2 млн руб.

Помимо этого, защитить отношения россияне хотели бы от ревности. Игры в Отелло со всеми вытекающими рисками в страховой портфель упаковали бы 18% участников опроса. Гарантии хотелось бы иметь и от назойливых третьих лиц — потенциальной или реальной тещи или свекрови и от их совсем даже не анекдотических непрошенных советов. Так ответили 11% анкетированных.

Отдельно респонденты предложили страховать имущество от повреждений при разрыве отношений. В основном про это написали мужчины — 16% респондентов, которые об этом сказали, были именно мужского пола. Всего готовых страховать имущество участников опроса 36%. Среди страховых случаев, от наступления которых они хотели бы получить гарантии,— повреждения квартиры, машины, одежды, телефонов и даже очков. При этом страховать имущество они хотят от поджогов, выбрасываний в окно, порезов, заливов водой и другими жидкостями, а также краж и продаж.

В общем и целом участники опроса верят в то, что отношения могут проходить без проблем, а заканчиваться с уважением друг к другу. Но на всякий случай купить страховку от «разбитого сердца» готовы, потратив на нее до 50 тыс. руб.

В опросе приняли участие 1364 человека из 37 регионов. 62% — женщины до 45 лет. При анкетировании можно было выбрать несколько вариантов ответов.

Читайте нас в Telegram

www.alfastrah.ru