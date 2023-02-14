УФАС признало ненадлежащей рекламу нижегородского фитнес-клуба «Физкульт»

Нижегородское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) признало ненадлежащей рекламу ООО «Нижегородская фитнес группа» (фитнес-клубы «Физкульт»), сообщили в пресс-службе ведомства.

Осенью 2022 года «Физкульт» через смс-сообщения предлагал заявителям купить годовой абонемент за 12,9 тыс. руб. и 16,2 тыс. руб. Комиссия УФАС установила, что за 16,2 тыс. руб. можно приобрести только абонемент дневного посещения, стоимость 12,9 тыс. руб. НФГ не подтвердила.

УФАС передало материалы дела для привлечения компании к административной ответственности.

Елена Ковалева