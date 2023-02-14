Средняя номинальная зарплата в Челябинской области выросла на 13,4%

За январь-ноябрь 2022 года среднемесячная начисленная зарплата работников по полному кругу организаций выросла на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 48,7 тыс. руб. В ноябре по сравнению с тем же месяцем 2021-го показатель увеличился на 15%, до 51,7 тыс. руб., сообщает Челябинскстат.

Наиболее ощутимый рост средней начисленной зарплаты за 11 месяцев отмечен в отраслях административной (+37,7%), профессиональной, научной и технической деятельности (+22,2%), в строительстве (18,1%) и обрабатывающем производстве (16,6%). Положительная динамика зафиксирована в сферах культуры, спорта, досуга и развлечений (+15,8%), а также информации и связи (15,7%). Снижение средней номинальной зарплаты отмечено только в отрасли операций с недвижимостью — на 1,4%.

Реальная зарплата работников, по оценке минэкономразвития региона, за 11 месяцев 2022 года выросла на 1,7% по сравнению с тем же периодом 2021-го.