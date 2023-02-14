СК проводит проверку по факту смертельного ДТП с участием рейсового автобуса в Удмуртии

В Удмуртии проводится доследственная проверка по факту дорожной аварии с участием пассажирского автобуса, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике. В рамках проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Установлено, что дорожная авария произошла утром 14 февраля на 229 км федеральной трассы М7 в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии. В результате водитель и пассажир автомобиля получили смертельные травмы. Пассажиры автобуса не пострадали, водителю оказывается медицинская помощь.

По факту проверки будет дана оценка произошедшего по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).