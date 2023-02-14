Два человека погибли в столкновении автобуса и Volkswagen в Удмуртии 14 февраля

Сегодня, 14 февраля, около 8:57 в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии произошла дорожная авария со смертельным исходом. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике, столкнулись автобус Neoplan сообщением «Глазов — Ижевск» и Volkswagen.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

В салоне автобуса находилось 26 пассажиров и водитель, в легковом автомобиле — два человека. В результате происшествия погибли водитель и пассажир Volkswagen.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства дорожной аварии.

Как уточнил 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, водитель Volkswagen Golf, женщина 1965 года рождения, при обгоне не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и врезалась в автобус. В результате ДТП женщина, а также ее пассажирка 1981 года рождения скончались на месте. Водитель автобуса доставлен в медицинское учреждение. Пассажиры не пострадали.