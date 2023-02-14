Глава фирмы-подрядчика осужден за мошенничество с благоустройством в Оренбуржье

Руководитель фирмы из Оренбургской области признан виновным в мошенничестве. Прокуратура Новотроицка выяснила, что мужчина заключил с администрацией три муниципальных контракта на благоустройство подъездов к скважинам зон санитарной охраны водозабора в муниципалитете, но сэкономил на материале для работ. Об этом сообщает надзорное ведомство региона.

«Он (глава фирмы-подрядчика.– "Ъ-Волга") подменил тип основного строительного материала и выполнил дорожные работы с использованием вместо предусмотренной контрактом асфальтобетонной смеси значительно менее ценной смеси – асфальтобетона, не соответствующего ни одному из типов асфальта, что установлено проведенной строительной экспертизой»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как выяснили правоохранители, мужчина приобщил к документам накладные с недостоверными сведениями о соответствии асфальтобетонной смеси требованиям ГОСТа и направил документы в администрацию Новотроицка. Позже на основании этого были подписаны акты о приемке работ, и подрядчику перечислили средства в полном объеме.

В итоге разница в стоимости фактически сделанных работ и объема благоустройства по актам об их приемке составила свыше 427 тыс. руб. Мужчина был осужден.

Также прокуратура Оренбуржья направила в арбитраж иск о компенсации ущерба в связи с нарушением со стороны компании закона о контрактной системе в сфере закупок для госнужд. Суд удовлетворил требования контрольного органа и взыскал с ответчика около 529 тыс. руб. Решение не вступило в законную силу.

Ранее стало известно о том, что в соседней с Оренбуржьем Самарской области будет рассмотрено уголовное дело по факту мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении бывшего генерального директора компании «ИнфраКАП» Олеси Гладковой. По данным следствия, компания получила 10 млн руб. за прогноз интенсивности транспортных потоков при строительстве моста через Волгу с обходом Тольятти. Тогда как данный отчет не отвечал требованиям техзадания госконтракта — в него были внесены «заведомо ложные сведения об интенсивности движения транспорта». В итоге бюджету Самарской области был причинен ущерб в 10 млн руб.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «"Дорожное дело" дошло до суда».

Георгий Портнов