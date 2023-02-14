Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава фирмы-подрядчика осужден за мошенничество с благоустройством в Оренбуржье

Руководитель фирмы из Оренбургской области признан виновным в мошенничестве. Прокуратура Новотроицка выяснила, что мужчина заключил с администрацией три муниципальных контракта на благоустройство подъездов к скважинам зон санитарной охраны водозабора в муниципалитете, но сэкономил на материале для работ. Об этом сообщает надзорное ведомство региона.

«Он (глава фирмы-подрядчика.– "Ъ-Волга") подменил тип основного строительного материала и выполнил дорожные работы с использованием вместо предусмотренной контрактом асфальтобетонной смеси значительно менее ценной смеси – асфальтобетона, не соответствующего ни одному из типов асфальта, что установлено проведенной строительной экспертизой»,– говорится в сообщении.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как выяснили правоохранители, мужчина приобщил к документам накладные с недостоверными сведениями о соответствии асфальтобетонной смеси требованиям ГОСТа и направил документы в администрацию Новотроицка. Позже на основании этого были подписаны акты о приемке работ, и подрядчику перечислили средства в полном объеме.

В итоге разница в стоимости фактически сделанных работ и объема благоустройства по актам об их приемке составила свыше 427 тыс. руб. Мужчина был осужден.

Также прокуратура Оренбуржья направила в арбитраж иск о компенсации ущерба в связи с нарушением со стороны компании закона о контрактной системе в сфере закупок для госнужд. Суд удовлетворил требования контрольного органа и взыскал с ответчика около 529 тыс. руб. Решение не вступило в законную силу.

Ранее стало известно о том, что в соседней с Оренбуржьем Самарской области будет рассмотрено уголовное дело по факту мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении бывшего генерального директора компании «ИнфраКАП» Олеси Гладковой. По данным следствия, компания получила 10 млн руб. за прогноз интенсивности транспортных потоков при строительстве моста через Волгу с обходом Тольятти. Тогда как данный отчет не отвечал требованиям техзадания госконтракта — в него были внесены «заведомо ложные сведения об интенсивности движения транспорта». В итоге бюджету Самарской области был причинен ущерб в 10 млн руб.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «"Дорожное дело" дошло до суда».

Георгий Портнов

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...