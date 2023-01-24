«Дорожное дело» дошло до суда

Ленинский районный суд Самары рассмот­рит уголовное дело по факту мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении бывшего генерального директора компании «ИнфраКАП» Олеси Гладковой. По данным следствия, компания получила 10 млн руб. за прогноз интенсивности транспортных потоков при строительстве моста через Волгу с обходом Тольятти. Тогда как данный отчет не отвечал требованиям техзадания госконтракта — в него были внесены «заведомо ложные сведения об интенсивности движения транспорта». В итоге бюджету Самарской области был причинен ущерб в 10 млн руб. Депутат Госдумы Александр Хинштейн отмечает, что «расчеты» подсудимой легли в обоснование целесообразности стройки моста и «региональный бюджет будет обязан компенсировать инвесторам нехватку транспортного потока».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стоимость строительства Климовского моста составляет около 120 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Стоимость строительства Климовского моста составляет около 120 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора компании «ИнфраКАП» Олеси Гладковой. Организация исполняла техническое задание в рамках государственного контракта. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Женщина обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере»).

Следствие установило, что в декабре 2018 года региональное министерство транспорта и автодорог заключило с «ИнфраКАП» контракт на составление прогноза интенсивности транспортных потоков при строительстве моста через Волгу с обходом Тольятти и выходом на автодорогу М5 «Урал» в муниципальных районах Ставропольский и Шигонский. Речь идет о Климовском мосте. Контракт подписала заместитель министра транспорта, руководитель департамента экономики и финансов Ольга Приходько. Компания получила за свою работу 10 млн руб. Она должна была провести исследование до 20 декабря 2018 года.

• Климовский мост входит в состав международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай». Концессионное соглашение о начале строительства между правительством региона и хозяйствующим партнерством «Концессионная компания „Обход Тольятти“» было подписано 16 октября 2019 года. Заключением договоров по государственно-частному партнерству в регионе занимается министерство экономического развития. Заместитель минэкономразвития Олег Майоров является руководителем департамента инфраструктурного развития и государственно-частного партнерства. Стоимость строительства моста составляет около 120 млрд руб. Мост откроют для движения в 2024 ­году.

Согласно постановлению старшего следователя СЧ ГСУ регионального ГУ МВД РФ, в августе 2018 года представитель «ИнфраКАП» подписал с ООО «Геотранс» контракт на аналогичные услуги — разработку прогноза интенсивности транспортных потоков по коридору «Европа-Западный Китай» на 500 тыс. руб. со сроком выполнения до конца сентября того же года. В декабре 2018 года представитель «ИнфраКАП» использовал отчет о разработке прогноза, который подготовил «Геотранс» и представил его в минтрансе региона как прогноз интенсивности транспортных потоков при строительстве моста через Волгу с обходом Тольятти. В итоге «ИнфраКАП» получил 10 млн руб. за работу, которая не отвечала требованиям техзадания госконтракта. Бюджету Самарской области был причинен ущерб в 10 млн руб.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Самары.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн уточняет, что в обвинительном заключении указано, что Олеся Гладкова «не организовала и не осуществила выполнение работ по замерам интенсивности движения транспорта путем проведения натурных обследований и не получила достоверные сведения с детекторов транспорта различного типа», в результате внеся в отчет «заведомо ложные сведения об интенсивности движения транспорта».

«Климовский мост через Волгу — второй по стоимости после Крымского (140 млрд руб.). И именно „расчеты“ подсудимой Гладковой легли в обоснование целесообразности его стройки, начатой в 2019 году. Но проблема не только в обмане. По условиям концессионного соглашения, ре­гиональный бюджет будет обязан компенсировать инвесторам нехватку транспортного потока. Все, что „нарисовал“ (как считает следствие) подрядчик, ляжет теперь дополнительной нагрузкой на самарских налогоплательщиков»,— рассуждает парламентарий.

Ранее на запрос о заключении контракта с ООО «ИнфраКАП» министерство транспорта региона сообщило «Ъ», что конкурс по заключению контракта на составление прогноза интенсивности транспортных потоков при строительстве моста через реку Волгу с обходом Тольятти проходил в открытой форме. «В силу законодательства министерство не вправе вмешиваться во внутреннюю финансовохозяйственную деятельность коммерческих организаций»,— отметили тогда в региональном минтрансе.

В ноябре минувшего года в рамках уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ГСУ ГУ МВД по Самарской области провело обыски в министерстве экономического развития и инвестиций и в министерстве транспорта и автодорог региона. В частности, обыски проводились в кабинете заместителя министра экономического развития, руководителя департамента инфраструктурного развития и ГЧП Олега Майорова.

По данным kartoteka.ru, на сегодня генеральным директором АО «ИнфраКАП» является Мария Панина. Уставный капитал компании — 200 тыс. руб.

Ани Айвазян