«Дорожное дело» дошло до суда

Ленинский районный суд Самары рассмотрит уголовное дело по факту мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении бывшего генерального директора компании «ИнфраКАП» Олеси Гладковой. По данным следствия, компания получила 10 млн руб. за прогноз интенсивности транспортных потоков при строительстве моста через Волгу с обходом Тольятти. Тогда как данный отчет не отвечал требованиям техзадания госконтракта — в него были внесены «заведомо ложные сведения об интенсивности движения транспорта». В итоге бюджету Самарской области был причинен ущерб в 10 млн руб. Депутат Госдумы Александр Хинштейн отмечает, что «расчеты» подсудимой легли в обоснование целесообразности стройки моста и «региональный бюджет будет обязан компенсировать инвесторам нехватку транспортного потока».
Стоимость строительства Климовского моста составляет около 120 млрд рублей
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора компании «ИнфраКАП» Олеси Гладковой. Организация исполняла техническое задание в рамках государственного контракта. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.
Женщина обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере»).
Следствие установило, что в декабре 2018 года региональное министерство транспорта и автодорог заключило с «ИнфраКАП» контракт на составление прогноза интенсивности транспортных потоков при строительстве моста через Волгу с обходом Тольятти и выходом на автодорогу М5 «Урал» в муниципальных районах Ставропольский и Шигонский. Речь идет о Климовском мосте. Контракт подписала заместитель министра транспорта, руководитель департамента экономики и финансов Ольга Приходько. Компания получила за свою работу 10 млн руб. Она должна была провести исследование до 20 декабря 2018 года.
• Климовский мост входит в состав международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай». Концессионное соглашение о начале строительства между правительством региона и хозяйствующим партнерством «Концессионная компания „Обход Тольятти“» было подписано 16 октября 2019 года. Заключением договоров по государственно-частному партнерству в регионе занимается министерство экономического развития. Заместитель минэкономразвития Олег Майоров является руководителем департамента инфраструктурного развития и государственно-частного партнерства. Стоимость строительства моста составляет около 120 млрд руб. Мост откроют для движения в 2024 году.
Согласно постановлению старшего следователя СЧ ГСУ регионального ГУ МВД РФ, в августе 2018 года представитель «ИнфраКАП» подписал с ООО «Геотранс» контракт на аналогичные услуги — разработку прогноза интенсивности транспортных потоков по коридору «Европа-Западный Китай» на 500 тыс. руб. со сроком выполнения до конца сентября того же года. В декабре 2018 года представитель «ИнфраКАП» использовал отчет о разработке прогноза, который подготовил «Геотранс» и представил его в минтрансе региона как прогноз интенсивности транспортных потоков при строительстве моста через Волгу с обходом Тольятти. В итоге «ИнфраКАП» получил 10 млн руб. за работу, которая не отвечала требованиям техзадания госконтракта. Бюджету Самарской области был причинен ущерб в 10 млн руб.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Самары.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн уточняет, что в обвинительном заключении указано, что Олеся Гладкова «не организовала и не осуществила выполнение работ по замерам интенсивности движения транспорта путем проведения натурных обследований и не получила достоверные сведения с детекторов транспорта различного типа», в результате внеся в отчет «заведомо ложные сведения об интенсивности движения транспорта».
«Климовский мост через Волгу — второй по стоимости после Крымского (140 млрд руб.). И именно „расчеты“ подсудимой Гладковой легли в обоснование целесообразности его стройки, начатой в 2019 году. Но проблема не только в обмане. По условиям концессионного соглашения, региональный бюджет будет обязан компенсировать инвесторам нехватку транспортного потока. Все, что „нарисовал“ (как считает следствие) подрядчик, ляжет теперь дополнительной нагрузкой на самарских налогоплательщиков»,— рассуждает парламентарий.
Ранее на запрос о заключении контракта с ООО «ИнфраКАП» министерство транспорта региона сообщило «Ъ», что конкурс по заключению контракта на составление прогноза интенсивности транспортных потоков при строительстве моста через реку Волгу с обходом Тольятти проходил в открытой форме. «В силу законодательства министерство не вправе вмешиваться во внутреннюю финансовохозяйственную деятельность коммерческих организаций»,— отметили тогда в региональном минтрансе.
В ноябре минувшего года в рамках уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ГСУ ГУ МВД по Самарской области провело обыски в министерстве экономического развития и инвестиций и в министерстве транспорта и автодорог региона. В частности, обыски проводились в кабинете заместителя министра экономического развития, руководителя департамента инфраструктурного развития и ГЧП Олега Майорова.
По данным kartoteka.ru, на сегодня генеральным директором АО «ИнфраКАП» является Мария Панина. Уставный капитал компании — 200 тыс. руб.