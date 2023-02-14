«Софья Ковалевская представляла себя героиней романа»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, как сложилась судьба профессора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости

На Петровский бульвар отправляемся сегодня, в дом 19/2, где в 1850 году родилась первая в России женщина-математик и первая в мире женщина-профессор Софья Ковалевская. В 14 лет она была страстно влюблена в классика нашей литературы Федора Михайловича Достоевского. Тот не мог воспринимать Софью иначе как подростка и, в свою очередь, безответно был влюблен в ее старшую сестру Анечку. Софа горестно вздыхала и мечтала быть на месте сестры. «Как может Анна отталкивать от себя такое счастье?!» — воскликнула она как-то.

Следующий опыт ее общения с сильным полом приключился в 18лет. И здесь не обошлось без сестры. Для продолжения образования в университетах Европы нужно было выбраться из-под опеки отца, сменить его на мужа, хотя бы фиктивного — в то время, кстати, обычая практика. Внимание сестер пало на Владимира Ковалевского. Он идеально подходил на роль освободителя. Первой с ним познакомилась Анна, но он предпочел Софью. Как и сестра, чей литературный талант заметил еще Достоевский, она не просто писала рассказы и стихи — их с удовольствием печатали серьезные издатели. И еще блестящие успехи в математике, совершено далекой тогда от женщин. Она брала уроки аналитической геометрии и дифференциального исчисления, даже сейчас-то страшно произносить.

Она представляла себя героиней романа, действовавшей наперекор судьбе. Вместе с фиктивным мужем Софья уезжает в Германию, в студенческий Гейдельберг. С Владимиром налаживаются крепкие дружеские отношения, настолько крепкие, что через некоторое время у них рождается дочь. И ей вдруг необычайно нравится быть женой, матерью, жить семьей. Она бросает математику, и та спокойно, как проверенный наркотик, уходит в тень, зная, что ее время придет еще не однажды.

Действительно, насладившись семейной идиллией, Софья вновь с головой бросается в науку. Так повторяется несколько раз. Ее муж застрелится в России, и она горько будет винить в этом себя. Но роковые качели уже не остановятся. Она умрет в 41 год, в зените мировой славы.