Команда банка «Траст» продолжит работу до конца 2026 года

Команда банка непрофильных активов «Траст», чьей стратегией предусмотрен пятилетний план работы вплоть до конца 2023 года, продолжит работать до конца 2026 года, сообщил глава БНА «Траст» Александр Соколов. Работа продолжится по «ряду судебных процессов и активов». После выполнения финансовой цели у «Траста» останется «целый пласт» процедур, которые необходимо будет завершить, сказал он. Для продолжения работы после 2023 года будет разработана «Стратегия 2.0», обсуждения по ней с ЦБ, акционером «Траста», планируются летом текущего года.

По итогам четырехлетнего периода, с 2019 по 2022 год, банк непрофильных активов «Траст» получил от реализации активов 421 млрд руб. Из этой суммы в ЦБ направлено за четыре года совокупно 294 млрд руб. Глава «Траста» пояснил, почему в ЦБ направляется не полный объем выручки, полученный от сборов. «Дельта распадается на те активы, которые мы дополнительно покупали без привлечения финансирования ЦБ», еще часть уходит на административные расходы, указал он. Согласно изначально принятому плану, «Траст» должен собрать 482 млрд руб.

За 2022 год получено 113 млрд руб., в ЦБ возвращено 52 млрд руб. Наибольший объем сборов «Траст» в прошлом году получил от сделок M&A — 74 млрд руб. В число крупнейших сделок вошли продажа «Интеко», «Ростагро», «Здоровая ферма» и т. д. Справедливая стоимость активов, оставшихся на балансе «Траста», составляет 93 млрд руб. «Рост стоимости активов исчерпан. Мы все активы вывели на пиковую стоимость»,— сказал господин Соколов. При этом, по его словам, в сегменте M&A «Трасту» приходится конкурировать с иностранными предприятиями, которые покидают российский рынок.

В 2023 году «Траст» планирует собрать 66 млрд руб., в ЦБ — вернуть 45 млрд руб.

Почему банк «Траст» рассчитывает на повышение капитализации финтех-актива — в материале «Лицензия и "Точка"».

Ольга Шерункова