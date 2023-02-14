Устроившего пожар бездомного мужчину госпитализировали с ожогами в больницу Ижевска

13 января около 16:15 в столице Удмуртии на улице Степана Разина около теплотрассы произошел пожар. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике, возгорание произошло по вине бездомного мужчины 1981 года рождения.

В частности, замерзший мужчина решил развести костер, рядом с которым и уснул. Проснулся он от того, что огонь перекинулся на его одежду. Возгорание, площадь которого составила 1 кв. м, мужчина сумел потушить самостоятельно.

В настоящее время пострадавший находится в Первой республиканской клинической больнице с ожогами.