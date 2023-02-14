Нижегородские депутаты просят запретить в России продажу зажигалок детям

Комитет заксобрания Нижегородской области по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма подготовил обращение к председателю Госдумы Вячеславу Володину. Депутаты предлагают запретить в России продажу несовершеннолетним зажигалок и баллончиков, содержащих сжиженный углеводородный газ.

Председатель комитета Игорь Норенков на заседании во вторник сообщил, что подобные товары опасны для подростков, среди которых распространяется новый вид токсикомании. Дети вдыхают сжиженный газ, который вместе с опьянением вызывает необратимые последствия в организме. Господин Норенков привел данные Следственного комитета, согласно которым ежегодно от употребления содержимого зажигалок в среднем умирают 350 подростков. В 2022 году в Нижегородской области от подобной токсикомании скончались четверо несовершеннолетних.

В Нижегородской области продажу запретили в сентябре 2022 года, ограничения также ввели Тюменская, Саратовская, Ростовская, Магаданская, Ленинградская области, а также республики Башкортостан и Татарстан. Депутаты поддержали обращение к господину Володину, ожидается, что законодательное собрание одобрит предложение о запрете на очередном заседании.

Владимир Зубарев