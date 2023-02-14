Доцента УралГУФК обвиняют в получении взяток от студента

Следственные органы предъявили обвинение в получении взяток преподавателю Уральского государственного университета физической культуры (УралГУФК). Устанавливаются все обстоятельства преступления сообщают в управлении СК России по Челябинской области.

По версии следствия, доцент одной из кафедр университета в 2019–2020 годах получила от студента взятки на сумму свыше 80 тыс. руб. за сдачу экзаменов без фактической проверки знаний. Преступление выявили сотрудники ГУ МВД региона, которые занимаются оперативным сопровождением дела. Ведется работа по выявлению аналогичных преступных эпизодов.