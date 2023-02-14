Экс-президент Киргизии Атамбаев вышел на свободу

Алмазбек Атамбаев, занимавший пост президента Киргизии с 2011 по 2017 год и арестованный в августе 2019 года (затем повторно — в октябре 2020-го), освобожден из колонии. Об этом сообщил Темирлан Султанбеков, председатель партии «Социал-демократы» (основана Алмазбеком Атамбаевым).

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Алмазбек Атамбаев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Приговор по Батукаеву (киргизский криминальный авторитет.— "Ъ") отменен, экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев освобожден. Этот день мы приближали как могли»,— написал господин Султанбеков в своем Facebook (принадлежит экстремистской запрещенной Meta).

Он отметил, что здоровью экс-президента был «нанесен сильнейший урон».

В июне 2019 года генеральная прокуратура Киргизии обнаружила в действиях экс-президента признаки незаконного обогащения, коррупции и превышения должностных полномочий. Депутаты парламента Киргизии проголосовали за лишение его статуса экс-президента и неприкосновенности. 8 августа 2019 года господин Атамбаев был арестован.

После начала массовых протестов в республике 6 октября 2020 года экс-президент был освобожден из СИЗО, но через четыре дня он вновь был арестован по обвинению в организации беспорядков. Политика также обвиняли в соучастии организации коррупции по делу о незаконном освобождении из колонии криминального авторитета Азиза Батукаева.

Андрей Сапожников