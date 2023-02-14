Свердловские власти не будут устанавливать новые камеры на трассах

В Свердловской области не планируется установка новых дорожных камер на трассах, поскольку система фото- и видеофиксации находится «практически в полностью развернутом состоянии». В ходе пресс-конференции министр транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков отметил, что сейчас идет работа по обслуживанию камер, на что в 2023 году направят более 1,2 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Мы сейчас осуществляем только эксплуатирование данной системы, за исключением нескольких стационарных постов. На год нам потребуется порядка 1,2 млрд руб. Скажу, значительно большую сумму бюджет получает от доходов, поступающих в результате работы», – отметил министр.

Василий Старков добавил, что главная задача властей — не заработать деньги от штрафов, а создавать барьер для предотвращения ДТП.

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