В 2022 году в Тамбовской области добыча полезных ископаемых выросла на 6,6%

В Тамбовской области по итогам 2022 года в сравнении с 2021 годом объем добычи общераспространенных полезных ископаемых увеличился на 6,6%. Об этом со ссылкой на региональное министерство экологии и природных ресурсов сообщила пресс-служба облправительства.

В 2022 году было выдано 47 новых лицензий на добычу подземных вод и пять новых лицензий на добычу общераспространенных полезных ископаемых. Еще восемь лицензий были аннулированы, три — переоформлены, а в 60 внесены изменения.

Всего в регионе выявлено и разведано около 600 месторождений, участков и перспективных площадей различных твердых полезных ископаемых. Из них 98% приходится на общераспространенные — торф, суглинки кирпичные, строительные пески, известняки. Наибольший объем добычи при этом приходится на песок.

О крупнейшем и пока не разработанном месторождении региона читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Тамбовщина сплавилась с титаном».

Александр Прытков

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