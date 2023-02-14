Новым бизнес-омбудсменом Красноярского края может стать Ольга Загитова

На должность уполномоченного по правам предпринимателей в Красноярском крае губернатором Александром Уссом внесена в заксобрание кандидатура Ольги Загитовой.

Кандидатура согласована уполномоченным по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борисом Титовым и поддержана Союзом Промышленников и предпринимателей края, где госпожа Загитова руководит центром Медиации при РСПП в крае, сообщил в своем Telegram-канале председатель комитета заксобрания по экономике и налоговой политике Егор Васильев.

«Ольга Викторовна практикующий профессиональный юрист, долгое время проработала в «зеленом» банке. Комитет готовит рассмотрение кандидатуры на следующем заседании сессии», - прокомментировал он.

Согласно информации РСПП, 45-летняя Ольга Загитова окончила Красноярский государственный университет по специальности юриспруденция. В период с 2018 по август 2021 годы занималась управлением продаж малому бизнесу в подразделении Сбербанка.

Бывший официальный бизнес-омбудсмен Станислав Заблоцкий ушел в отставку в июле 2021 года. Это произошло после того, как он опубликовал результаты опроса предпринимателей с негативной оценкой мер поддержки.

Как писал “Ъ-Сибирь”, в марте 2021 года на сайте бизнес-омбудсмена Красноярского края были опубликованы результаты опроса предпринимателей региона, в которых сообщалось, что только 14% из них считают состояние своей компании стабильным. «Большинство предпринимателей характеризуют свое экономическое положение на начало 2021 года как неблагоприятное (83%). При этом 51% испытывают снижение финансовых показателей, 20% — кризис, а 12% планируют вовсе закрыть собственный бизнес»,— говорилось в сообщении. Также отмечалось, что 51% опрошенных выразили отрицательное отношение к мерам поддержки региональных властей во время пандемии.

Долгое время в регионе эта должность оставалась вакантной, предложенные на эту роль кандидатуры предприниматели региона отказались поддержать. Временно исполняющим эти функции до последнего момента являлся Сергей Русских.

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Лолита Белова