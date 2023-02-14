Участники фестиваля New/Open получили гранты на общую сумму свыше 1,3 млн рублей

Победители New/Open Showcase Festival, который проходил 11 и 12 февраля в «Синара Центре» в Екатеринбурге, по его итогам получили гранты на общую сумму свыше 1,36 млн руб., сообщили организаторы.

Грантополучателями стали:

«Мытищи в огне» — 294 тыс. руб. от Евгения Шароварина на съемку клипа на песню « la russe»;

«Залпом» — 297,5 тыс. руб. от руководителя группы компаний «Виктория» Бориса Шварца на запись альбома по мотивам этнографической экспедиции;

Settlers — 300 тыс. руб. от «Евраза» на запись ЕР «Кружок»;

«Бром» — 297,4 тыс. руб. на гастрольный тур;

«Макодзеба» — 177 тыс. руб. от «Евраза» на продвижение нового альбома, клипа и презентационных концертов.

Всего на фестивале New/Open выступили 32 музыкальных коллектива со всей России. Обязательное условие, чтобы возраст участников был в пределах от 18 до 35 лет. Фестиваль проходил в четвертый раз. Прием заявок на следующий New/Open начнется осенью. Ожидается более широкий спектр музыкальных жанров: джаз и фанк, рок и хип-хоп, поп и метал, экспериментальная электроника и классика.

Подробнее о том, как проходил фестиваль в 2023 году — в материале «"Мытищи в огне" и в деньгах»

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Анастасия Таначева, Мария Шараева