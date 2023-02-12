«Мытищи в огне» и в деньгах

В Екатеринбурге завершился двухдневный фестиваль New/Open Showcase Festival. Главный приз — грант в размере 300 тыс. руб. на реализацию идеи получила группа «Мытищи в огне». Кроме того, были отмечены группы «Фреска», «Андреграунд», «Катя Рикеда», Settlers, «Испанский стыд», «Дела поважнее» и другие. В ходе фестиваля эксперты музыкальной индустрии дали начинающим музыкантам советы по PR и монетизации.



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Фото: Анастасия Таначева Фестиваль New/Open

Фото: Анастасия Таначева

Фестиваль New/Open проходил в культурно-выставочном комплексе «Синара Центр» при большом стечении молодежи. На одной из площадок под названием «Шоукейс» выступили 32 молодых музыкальных коллектива со всей России. Обязательное условие – возраст участников от 18 до 35 лет. Среди выступавших были такие коллективы, как «Мытищи в огне», «Залпом», Settlers, «Макодзеба», «Макфа», «Андреграунд», «Дела Поважнее», «Испанский стыд», «Маяк», «Катя Рикеда» и другие.

New/Open Showcase Festival — проект АНО «Ассоциация музыкантов Урала», его проведением занимается команда Ural Music Night во главе с Евгением Горенбургом. В 2021 году стал победителем конкурса Фонда президентских грантов. На его реализацию было направлено 15,6 млн руб. Целью фестиваля является поддержка молодых талантливых музыкальных коллективов, создающих и исполняющих современную музыку. Особенностью фестиваля являются наличие грантовой программы и образовательный блок от экспертов индустрии. В 2022 году New/Open прошел в третий раз.

Победителем фестиваля стала группа «Мытищи в огне» (музыканты утверждают, что название надо писать с маленькой буквы). Она получила грант 300 тыс. руб. на реализацию творческого проекта. «Мы потратим эти деньги с умом, не волнуйтесь»,— пообещали музыканты. На средства от гранта артисты планируют выпустить клип на заглавный трек своего нового альбома «А la russe». По словам музыкантов, вдохновением для клипа стали картины Бориса Кустодиева. «Наш клип будет выполнен примерно в такой же стилистике, в такой же колористике»,— пояснили члены группы, добавив, что новый альбом уже записан на 95%.

В рамках фестиваля работали лекторий и шоурум, эксперты музыкальной индустрии провели около 20 лекций и мастер-классов.

Так, креативный продюсер спецпроектов МТС Live Анатолий Першин отметил, что большинство артистов не умеют работать на камеру, а это важная составляющая образа. «Зачастую музыканты игнорируют внешний вид»,— рассказал он.

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Фото: Анастасия Таначева Фестиваль New/Open

Фото: Анастасия Таначева

Фандрайзер Ural Music Night Екатерина Шубенко выделила три основных источника инвестиций в музыкальный бизнес:

частные или системные финансовые инвесторы,

государственные или некоммерческие инвесторы,

массовые инвесторы (система краудфандинга).

Михаил Алексеев из МТС подтвердил актуальность краудфандинга статистикой: «По итогам прошлого года музыкальные проекты обеспечили треть краудфандинга России».

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Фото: Анастасия Таначева Фестиваль New/Open

Фото: Анастасия Таначева

Представители «ВКонтакте» рекомендовали музыкантам регулярно публиковать посты в соцсети, следить за разнообразием контента, проводить онлайн-трансляций через сообщества. А создатель проекта Kira Lao Кира Вайнштейн прочитала лекцию «Как писать запоминающиеся джинглы для подкастов». «Джинглы используются в подкастах, на радио, телевидении. Спектр применения довольно широкий. Звук способствует узнаваемости продукта, звук может лучше выразить чувства, задать определенный тон, настроение проекту»,— пояснила госпожа Вайнштейн.

Анастасия Таначева, Мария Шараева