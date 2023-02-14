В Ростове создан оперативный штаб для ликвидации последствий снегопада

Для координации работ по ликвидации последствий непогоды в Ростове-на-Дону создан оперативный штаб, сообщил глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

По информации градоначальника, в работах по уборке снега с утра задействованы 136 единиц техники, в том числе 67 комбинированных дорожных машин и более сотни уборщиков. На обработку дорожного покрытия потрачено 387 т противогололедных материалов.

В течение суток в городе также будут работать 158 единиц техники и 536 уборщика.

«Просим всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными. Автовладельцам при поездке по городу соблюдать скоростной режим и держать дистанцию, парковать машины только в специально отведенных для этих целей местах», — написал глава администрации Ростова.

Накануне МЧС предупредило жителей Ростовской области о сильных снегопадах и метелях в ближайшие двое суток.