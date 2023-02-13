На Дону 14 и 15 февраля ожидаются метели и морозы до -10°C

В Ростовской области 14 и 15 февраля синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий, предупреждает ГУ МЧС региона.

По данным ведомства, в течение двух суток на Дону ожидаются осадки в виде мокрого снега, метели. Днем температура воздуха составит от 0°C до -5°C. Ночью возможно похолодание до -10°C. Из-за осадков и ветра видимость ухудшится до 1-2 км.

«На дорогах гололедица, снежные заносы. Утром и днём 14 февраля местами усиление ветра 15-18 м/с, по югу и востоку до 24 м/с», — информирует ГУ МЧС Ростовской области.

Анастасия Назарова