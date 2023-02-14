Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 10:46

Арбитражный суд снял арест на имущество СМЗ

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил заявление ОАО «Соликамский магниевый завод» о снятии обеспечительных мер в виде ареста на имущество предприятия и запрета руководству общества им распоряжаться. Обеспечительные меры были наложены в рамках иска Генпрокуратуры РФ об истребовании более 89% акций завода, принадлежащих Петру Кондрашеву, Игорю Пестрикову, Тимуру Старостину и Сергею Кирпичеву. В итоге требования надзорного органа были удовлетворены, судебный акт вступил в законную силу.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В заявлении представители завода указали, что 89,45% акций переданы государству, на собрании акционеров предприятия и его совета директоров избраны новые органы управления обществом. Эти обстоятельства свидетельствуют об установлении контроля над ОАО Росимуществом. Как следует из судебного акта, Генпрокуратура и ФАС против удовлетворения заявления не возражали. В результате суд согласился с позицией СМЗ, поскольку решение суда о передаче акций в собственность Росимущества исполнено, обстоятельства, послужившие ранее для принятия обеспечительных мер, нивелированы.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...