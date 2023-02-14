Арбитражный суд снял арест на имущество СМЗ

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил заявление ОАО «Соликамский магниевый завод» о снятии обеспечительных мер в виде ареста на имущество предприятия и запрета руководству общества им распоряжаться. Обеспечительные меры были наложены в рамках иска Генпрокуратуры РФ об истребовании более 89% акций завода, принадлежащих Петру Кондрашеву, Игорю Пестрикову, Тимуру Старостину и Сергею Кирпичеву. В итоге требования надзорного органа были удовлетворены, судебный акт вступил в законную силу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В заявлении представители завода указали, что 89,45% акций переданы государству, на собрании акционеров предприятия и его совета директоров избраны новые органы управления обществом. Эти обстоятельства свидетельствуют об установлении контроля над ОАО Росимуществом. Как следует из судебного акта, Генпрокуратура и ФАС против удовлетворения заявления не возражали. В результате суд согласился с позицией СМЗ, поскольку решение суда о передаче акций в собственность Росимущества исполнено, обстоятельства, послужившие ранее для принятия обеспечительных мер, нивелированы.