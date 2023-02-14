ФСБ задержала пять человек за незаконную легализацию мигрантов

Сотрудники ФСБ и Росгвардии задержали пять человек по делу об изготовлении поддельных документов и незаконной легализации мигрантов. Они, по версии ФСБ, помогали иностранным гражданам заключать фиктивные браки и усыновлять российских детей.

«Пресечена противоправная деятельность межрегиональной группы, специализировавшейся на организации незаконного пребывания граждан иностранных государств на территории московского и липецкого регионов»,— цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы ФСБ.

Служба сообщила о проведении 45 обысков по уголовному делу и закрытии подпольной типографии, в которой подделывались официальные документы. ФСБ задержаны «организатор и четыре активных участника» межрегиональной группы.

Андрей Сапожников