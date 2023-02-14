Орловские власти планируют потратить 903 млн рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры в 2023–2024 годах

Губернатор Андрей Клычков утвердил региональную программу «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Орловской области» на 2023–2027 годы. Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Объем средств на реализацию программы в 2023–2024 годах составляет 903,5 млн руб. На 2025–2027 годы финансирование пока не предусмотрено, следует из документации. Работы на этот период также не запланированы

Софинансировать программу будет Фонд развития территорий. Федеральные средства составят большую часть программы — 685,1 млн руб. Областной бюджет предоставит 67,75 млн, а муниципальные — 52,06 млн. Еще 98,59 млн планируется привлечь из внебюджетных источников.

Участниками программы являются все муниципалитеты Орловской области, заверили в облправительстве. К 2027 году в регионе планируется модернизировать 94,3 км сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, построить четыре котельных и два центральных тепловых пункта. Власти ожидают, что число людей, у которых улучшится качество коммунальных услуг, вырастет «почти» на 15 тыс. человек.

О несостоявшейся концессии на теплосети Орла читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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