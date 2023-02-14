Ваге Григорян: «Как только цифровая маркировка станет обязательной, ситуация на рынке поменяется в полном объеме»

С 6 по 10 февраля в Москве проходила 30-я юбилейная выставка продуктов питания и напитков «Продэкспо-2023». В число участников также вошли компании алкогольной и табачной отраслей.



«Как показывает практика, сегодня, при ведущем положении транснациональных компаний России, на экспозиционных площадках мы можем продемонстрировать все возможности нашего производства и презентовать продукцию соотечественникам. Выставка «Продэкспо» - уже не первый год становится самой основной платформой для этого», - отметил соучредитель Калужской табачной фабрики Ваге Григорян.

В преддверии выставки представители фабрики стали участниками круглого стола «Дело-табак: как побороть контрафакт». Заседание прошло в пресс-центре издания «Деловой Петербург». Спикером от ООО «Калужская табачная фабрика» стал коммерческий директор Айрат Хазиев. В своем докладе он рассказал о проблемах в конкуренции с нелегальными участниками оборота.

«Увеличение объема рынка незарегистрированных табачных изделий вызвано их невысокой ценой. Это лишает государство вливания большой части бюджетных средств, бизнес теряет прибыль. Потребитель в свою очередь получает табак, который неизвестно кто и где собирал, в каких условиях он производился. Его качество оставляет желать лучшего», - отметил Айрат Хазиев.

«Законы в России запрещают продажу немаркированной табачной продукции. Такие изделия подлежат обязательному акцизу. Поэтому, чтобы начать законно работать, платить налоги и акцизы нужно увеличивать оборотные средства минимум в 4 раза. Как следствие, это влечет за сбой удорожание табачных изделий и снижает конкурентоспособность честных компаний Как только изменения в закон вступят в силу, и цифровая маркировка станет обязательной, ситуация на рынке табака поменяется в полном объеме», - считает Ваге Григорян.

На площадке «Продэкспо» свою деятельность презентовали четыре российских законно работающих и производящих табачную продукцию компании. Каждая из них является конкурентоспособной, а Калужская табачная фабрика также является активным игроком на рынке сбыта.

«Мы собрали в свою команду высококвалифицированные кадры. В их числе технологи, инженеры и молодые специалисты отрасли. Такое вливание позволяет разновозрастным специалистам обмениваться опытом и рабочими практиками, учиться друг у друга. Мы уже зафиксировали успешные результаты такого взаимодействия. Также мы много времени уделяем выстраиванию коммуникаций не только с клиентами, но и активно вовлекаем во все активности сотрудников. Объединяющие коллектив тимбилдинги проходят на постоянной основе. Они позволяют учиться работать в команде, воспитывают «чувство плеча». Конечно, мы время от времени сталкиваемся с проблемными точками на производстве, но о всех них мы знаем, исправляем трудности и решаем задачи, которые встают перед нами. Профессионализм и устоявшаяся системность позволяет нам продолжать свою деятельность», - отметил менеджер по работе с федеральными и локальными торговыми сетями Калужской табачной фабрики Александр Карастылев.