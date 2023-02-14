В Уфе сотрудника гостехнадзора приговорили к пяти годам колонии за взятку

Октябрьский районный суд Уфы приговорил бывшего инженера-инспектора городского гостехнадзора Андрея Сергеева к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Он признан виновным в получении взятки и служебном подлоге (ч. 3 ст. 290, ч. 2 ст. 292 УК РФ), сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Суд установил, что мужчина с 2018 года вносил данные о регистрации и снятии с учета асфальтоукладчиков и другой техники без проведения техосмотра, получив за это 170 тыс. руб. Также в 2019 году сотрудник гостехнадзора продал сотруднику сервисной службы по ремонту спецтехники базу данных владельцев самоходных машин за 40 тыс. руб.

Мужчина свою вину не признал, был уволен из надзорного ведомства «по компрометирующим основаниям».

По данным пресс-службы СКР по Башкирии, следователь Октябрьского района Уфы вынес представление руководителю инспекции гостехнадзора по Уфе об устранении обстоятельств, способствовавших совершенным преступлениям.

Карина Мамаева

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