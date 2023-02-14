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Коммерсантъ FM
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МИД России не видит нерешаемых задач в поставке Турции второго полка С-400

Директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон назвал чувствительным вопросом поставки Турции второго полка зенитной ракетной системы С-400. Он также заявил «РИА Новости», что Москва не видит «нерешаемых задач на пути реализации этого проекта».

Юрий Пилипсон

Юрий Пилипсон

Фото: МИД РФ

Юрий Пилипсон

Фото: МИД РФ

По словам господина Пилипсона, эта тема «предусматривает поддержание определенной информационной гигиены в публичном пространстве», чтобы не допустить ущерба национальным интересам Москвы и Анкары. «Отдельные государства применяют в отношении России целый веер ограничительных мер, однако не для защиты демократии и прав человека, а для устранения конкурента на объемном рынке вооружений»,— добавил он.

В 2017 году Россия и Турция подписали контракт на полковой комплект С-400, его сумма составила $2,5 млрд с опционом на закупку еще одного полка. Первый полк был поставлен в 2019-м. В 2022 году директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев говорил, что контракт на поставку второго полка ЗРС С-400 уже подписан. Сроки его реализации не приводились.

Лаура Кеффер

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