Председатель сельхозкооператива в Башкирии подозревается в мошенничестве при получении субсидий

По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ) в отношении председателя потребительского сельскохозяйственного кооператива «Гафурийский» Любови Рябовой, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Предварительно установлено, что в июле 2022 года председатель кооператива подала в министерство сельского хозяйства Башкирии заявление на получение субсидии для возмещения части затрат. Любовь Рябова представила документы, содержащие заведомо ложные сведения о закупке сельхозпродукции у населения на общую сумму почти 1,2 млн руб., говорится в сообщении. На их основании кооперативу было субсидировано 117 тыс. руб. в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Влада Шипилова

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