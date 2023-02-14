ВТБ сообщил о восстановлении потребительской активности россиян в феврале

По данным сервиса «Продажи.рф» («Первый ОФД», входит в группу ВТБ), за первую неделю февраля объем продаж в рублях вырос на 9% год к году, в количестве — на 13%. С 1 по 8 февраля россияне потратили в торгово-сервисных предприятиях, обслуживаемых «Первым ОФД», почти 100 млрд руб. Объемы в рублях и штуках выросли на 4% и на 3% соответственно.

Рост потребления был зафиксирован в категориях строительных материалов (на 10% в штуках и на 64% в рублях относительно января), топлива (7%) и электроники (5% в штуках и 6% в рублях). Расходы россиян на продукты питания выросли на 8%. По сравнению с январем упал спрос в сегменте товаров для праздников. По сравнению с февралем 2022 года сильнее всего снизился спрос на комплектующие и цифровые развлечения.

«После заметного спада потребления в январе этого года в феврале мы зафиксировали рост спроса в основных категориях товаров. Причем траты восстанавливаются не только к низкому уровню января, но и к февралю прошлого года»,— сказал заместитель президента—председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Тем временем аналитики зафиксировали снижение числа покупок россиян на День всех влюбленных. Рестораторы считают, что число посетителей их заведений окажется в лучшем случае на прошлогоднем уровне. В то же время ритейлеры отмечают рост спроса на популярные 14 февраля товары: сладости, фрукты и мягкие игрушки.

Подробности — в материале «Ъ» «Дань всех влюбленных».

Лаура Кеффер