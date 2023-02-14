«Аэрофлот» увеличит частоту рейсов из Перми в Сочи

Авиакомпания «Аэрофлот» с 26 марта расширит полетную программу в Сочи из разных регионов РФ, в том числе из Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика. Полеты будут выполняться на самолетах Airbus A320. По данным расписания Большого Савино, сейчас перевозчик осуществляет из Перми в Сочи чартерные рейсы. Регулярная полетная программа начнется с 31 марта. До конца мая «Аэрофлот» будет выполнять перелеты Пермь — Сочи трижды в неделю, с июня по сентябрь — ежедневно, в октябре — по четыре раза в неделю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Это направление в рамках весенне-летнего расписания также будет обслуживать компания «Победа». Перевозчик планирует выполнять рейсы каждый день с 27 марта по 28 октября.