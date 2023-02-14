В челябинском микрорайоне «Парковый» обустроят новый сквер

В микрорайоне «Парковый» в Челябинске планируют обустроить новый сквер. Он разместится вокруг действующего спортивного корта в границах улиц улицами Бейвеля, Скульптора Головницкого и Габдуллы Тукая, сообщают в администрации города.

До 20 февраля идет прием заявок на торги по выбору подрядчика для выполнения работ по благоустройству. Начальная цена контракта составляет почти 20 млн руб.

Исполнителю с 3 апреля по 15 июля предстоит обустроить сеть тропинок из разных видов покрытий, установить игровой и спортивный комплексы, скамейки, урны, уличные тренажеры, смонтировать наружное освещение и построить площадку для выгула и тренировки собак. В ходе озеленения территории планируется уложить более 4 тыс. кв. м газона, высадить саженцы сибирской ели, горной сосны, кедра и кустов барбариса.