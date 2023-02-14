В помещении бывшей пивоварни Vaclav откроется ресторан грузинской кухни

На месте бывшего ресторана-пивоварни Vaclav на ул. Газеты «Звезда», 27, откроется ресторан грузинской кухни «Буба» на 80 посадочных мест и небольшая гастролавка. Об этом сообщает интернет-газета «Текст». Сейчас в помещении идет косметический ремонт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс карты Фото: Яндекс карты

«Буба» — проект ресторатора Бориса Кулинского, развивавшего ресторан Porta (в настоящий момент не работает). По его словам, руководить кухней заведения будет известный в Тбилиси повар, который специально приехал в Пермь, чтобы работать в проекте. В меню ресторана будет представлена грузинская кухня: хинкали, хачапури, традиционные мясные блюда, шашлык и другие блюда из мяса и теста, сыры. Планируется, что «Буба» откроется в конце февраля — начале марта.

Vaclav работал в Перми с 2005 года и был одним из старейших пивных ресторанов города. Осенью 2022-го ресторан закрылся. В декабре-январе господин Кулинский запускал в его помещениях временный проект — банкетный дом.