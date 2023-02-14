Прокуратура проводит проверку после отравления школьников в Кузбассе

Прокуратурой Новокузнецка начата проверка в связи с подозрением на отравление школьников. Совместно с сотрудниками Роспотребнадзора в учреждении проведен осмотр, а также взяты пробы воздуха и воды.

В рамках организованной прокуратурой проверки будет дана оценка соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

Об отравлении учеников стало известно 13 февраля. Как отмечают власти региона, дети почувствовали себя плохо на торжественной линейке в спортзале. Школьников обследовал присутствующий в учреждении медик и врачи бригады скорой помощи.

«В больницы города было доставлено 22 ребенка в возрасте от 9 до 15 лет с ингаляционным отравлением», - рассказали в облправительстве. Дети были обследованы, угрозы их жизни нет.

Ученики школы и персонал были эвакуированы в находящийся неподалеку колледж сервиса и дизайна.

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Лолита Белова