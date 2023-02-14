В ФСВТС заявили о готовности поделиться технологиями для разработки индийского танка

Россия готова поделиться технологиями танка «Армата» для совместной разработки боевого танка для армии Индии. Об этом сообщил «РИА Новости» замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимир Дрожжов.

Он рассказал, что Индия объявит международный тендер на разработку и производство на своей территории основного боевого танка. «Российская сторона планирует принять участие в совместной разработке индийского основного боевого танка с применением современных российских технологий в области танкостроения»,— заявил господин Дрожжов на полях выставки Aero India 2023.

Танк «Армата» (Т-14) — российский боевой танк с необитаемой башней, создан на базе универсальной гусеничной платформы «Армата». Оснащен единой системой управления тактическим звеном. Масса — 55 тонн, мощность двигателя — 1500 лошадиных сил, вооружен гладкоствольной пушкой калибра 125 мм.

По данным ФСВТС, Россия за пять лет поставила в Индию оружия на $13 млрд. Сейчас портфель заказов превышает $10 млрд. Помимо Индии, Россия экспортирует оружие в Сирию, Ирак, Египет, Китай, Алжир, Казахстан.