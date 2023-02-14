Второе уголовное дело возбудили против борца с коррупцией в Красноярском крае

В Красноярском крае Следственный комитет России (СКР) возбудил второе уголовное дело в отношении оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по Богучанскому району. Полицейский подозревается в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ, санкция — до 12 лет лишения свободы), сообщили в следственном ведомстве.

Согласно версии следствия, в апреле 2022 годя полицейский предложил фигуранту дела о незаконных рубках леса помощь в назначении мягкого наказания, потребовав за это взятку в размере 7 млн руб.

С мая по ноябрь 2022 года оперуполномоченный, говорится в деле, получил 5 млн руб., в январе 2023 года после передачи последнего транша стража порядка задержали оперативники ФСБ.

Кроме того, оперуполномоченный, а также заместитель начальника оперативно-разыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Красноярском краю подозреваются в получении взятки 2,4 млн руб. от лесозаготовителей за покровительство бизнеса.

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Илья Николаев