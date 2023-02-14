МИД Японии обеспокоен из-за «угрозы применения ядерного оружия со стороны РФ»

Япония обеспокоена в связи с «угрозой применения ядерного оружия со стороны России», заявил первый замминистра иностранных дел Такэо Мори. Россия ранее неоднократно отрицала ядерную риторику со свой стороны.

«Япония серьезно обеспокоена угрозой (применения.— "Ъ") ядерного оружия со стороны России. Такая угроза абсолютно неприемлема, и Россия ни при каких обстоятельствах не должна применять ядерное оружие»,— сказал замминистра по итогам трехсторонней встречи с первым заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман и замминистра иностранных дел Республики Корея Чо Хён Доном (цитата по ТАСС).

Такэо Мори сообщил, что стороны по итогам переговоров договорились продолжать поддержку Украины, а также продолжать вводить санкции против РФ. Эти вопросы поднимут на саммите G7 в Хиросиме в мае.

Японский дипломат не уточнил, что он считает угрозой применения ядерного оружия со стороны РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в сентябре говорил, что Москва не будет развивать тему ядерной эскалации. По мнению Кремля, тему развивают люди, «которые ведут себя безответственно».

О диалоге между ядерными державами по снижению риска ядерной войны — в материале «Ъ» «Тихий атом».