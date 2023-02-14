Протестующие в Албании пытались штурмовать здание парламента

Демократическая партия бывшего президента и бывшего премьера Албании Сали Бериши организовала перед парламентом акцию протеста, на которую пришли сотни человек. Они пытались штурмом взять здание, но полиция их оттеснила, передает The Associated Press.

Депутаты Демократической партии на фоне проведения протестов сорвали заседание парламента и потребовали отставки правительства. Они заняли трибуну и свистели, чтобы никто не мог выступить. Оппозиция обвиняет Социалистическую партию и премьер-министра Албании Эди Рамы в коррупции, организованной преступности и массовой эмиграции молодых албанцев в страны западной Европы.

Известно о задержании трех демонстрантов. Как передает Albanian Daily news, Демократическая партия потребовала их освобождения. По информации СМИ, протестующие во время митинга бросали петарды и дымовые шашки в здание парламента.

Леонид Уварчев