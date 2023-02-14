В Москве потушен пожар в двухэтажном автосервисе

Пожар в двухэтажном автосервисе в Северо-Восточном административном округе Москвы ликвидирован. Площадь составила 1,5 тыс. кв. м.

Сообщение о пожаре на улице Декабристов поступило в МЧС в 23:58. Было спасено три человека, о пострадавших не сообщалось. Пожар был локализован к 1:55, ликвидирован — к 2:45.

Как отмечает региональное управление МЧС, работа «осложнялась наличием в указанном здании автомобильных покрышек, масел, технических средств». К тушению было привлечено 173 человека и 51 единица техники.

Леонид Уварчев