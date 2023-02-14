На севере Москвы горит автосервис на площади 1,5 тыс. кв. м

Двухэтажный автосервис горит в Северо-Восточном административном округе Москвы. Площадь пожара составляет 1,5 тыс. кв. м. Спасены три человека, о пострадавших не сообщается.

Сообщение о пожаре поступило региональному управлению МЧС в 23:58 13 февраля. К тушению привлечено 108 человек и 27 единиц техники. «Происходит наращивание группировки. Дальнейшая информация уточняется»,— говорится в сообщении ГУ МЧС.

Внутри автосервиса взрываются канистры с топливом, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы. По информации агентства, произошло частичное обрушение кровли.

Леонид Уварчев