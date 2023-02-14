Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На севере Москвы горит автосервис на площади 1,5 тыс. кв. м

Двухэтажный автосервис горит в Северо-Восточном административном округе Москвы. Площадь пожара составляет 1,5 тыс. кв. м. Спасены три человека, о пострадавших не сообщается.

Сообщение о пожаре поступило региональному управлению МЧС в 23:58 13 февраля. К тушению привлечено 108 человек и 27 единиц техники. «Происходит наращивание группировки. Дальнейшая информация уточняется»,— говорится в сообщении ГУ МЧС.

Внутри автосервиса взрываются канистры с топливом, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы. По информации агентства, произошло частичное обрушение кровли.

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...