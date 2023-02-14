Минфин Татарстана рассчитывает на новые списания долгов региона

Министерство финансов Татарстана рассчитывает, что республика сможет и дальше списывать долги по бюджетным кредитам перед федеральным центром. В конце прошлого года Минфин РФ уже списал 1,7 млрд руб. «На будущий год сумма планируется гораздо больше. Но пока называть рано»,— заявил заместитель министра финансов республики Алексей Шишкин на заседании парламентского комитета по бюджету, налогам и финансам.

Как сообщал «Ъ», ранее в Госсовет республики поступил проект об утверждении дополнительных соглашений в связи со списанием части долга. Это привело не только к сокращению его размера, но и уменьшению процентов за пользование кредитами на 3,9 млрд руб. в 2023–2025 годах, в том числе в текущем году — на 1,7 млрд руб.

Долг в размере 1,73 млрд руб. был списан в связи с поступлением на эту сумму налога в федеральный бюджет от реализации инвестиционных проектов в регионе. Всего на начало 2023 года долг республики составил 105,3 млрд руб. Из них 98,5 млрд руб. приходятся на бюджетные кредиты федерального центра.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"