МВД: В Татарстане находятся более 2 тысяч беженцев с территорий проведения СВО

В Татарстане размещены 2 007 граждан, прибывших с территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также «отдельных территорий Украины», говорится в направленном депутатам Госсовета Татарстана отчете главы МВД по Татарстану Артема Хохорина.

Из них 1 447 человек проживают в «частном секторе», остальные 560 — в пунктах временного размещения.

В МВД отмечают, что это данные на 1 января 2023 года.

Как сообщал «Ъ-Казань» со ссылкой на постановление правительства республики, в Татарстане организованы 11 пунктов временного размещения для беженцев в территорий СВО. Пребывание в них с питанием обходится госбюджету до 1 328 руб. на одного человека в сутки.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"