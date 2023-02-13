В Татарстане затраты на беженцев с территорий СВО превышают 1,3 тысячи рублей на человека в день

Проживание в пунктах временного размещения, а также питание лиц, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, обходится госбюджету до 1 328 руб. на одного человека в сутки.

Это следует из поправок к постановлению правительства Татарстана «О возмещении расходов на размещение и питание…», подписанных премьер-министром республики Алексеем Песошиным. Документ под № 30 был принят 21 января текущего года, но пока не опубликован на портале правовой информации.

В том числе на временное размещение выделяется до 913 руб. на человека в сутки, на питание — до 415 руб.

Такие суммы в порядке возмещение затрат выплачиваются из бюджета РФ организациям, на базе которых созданы пункты временного размещения беженцев.

В документе говорится, что в Татарстане действуют 11 таких пунктов: в Казани это в гостиница «Второй дом», гостинично-жилищный комплекс АО «КВАРТ», санаторий «Ливадия - Татарстан», хостел «Экспресс» и отель «Стрела», в Елабуге – общежитие местного филиала КФУ, в Зеленодольском районе – санаторий «Васильевский», в Лаишевском районе – санатории «Санта» и «Санта Регина», в Набережных Челнах – гостиница КамАЗа и санаторий «Жемчужина».

Полина Петрова, "Ъ-Казань"