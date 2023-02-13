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Кинотеатры «Синема Парк» в ТРК «Семья» и «Планета» продолжат работу

Кинотеатры сети «Синема Парк», расположенные в ТРК «Семья» и «Планета» продолжат работу. Об этом “Ъ-Прикамье” рассказала директор сети «Синема Парк» по маркетингу Елена Круглова. Она добавила, что в кинотеатре в «Планете» «в ближайшем будущем» планируется открыть дополнительный премьерный зал.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Сегодня стало известно о том, что пермские кинотеатры «Синема Парк» в ТРК «Колизей Синема» и кинотеатре «Кристалл» прекратят работу. Это связано с тем, что представители сети не смогли согласовать с арендодателем ГК «Панорама» изменения условий аренды. По информации «Ъ-Прикамье», арендатор в связи с падением выручки кинотеатров, хотел отказаться от оплаты фиксированной платы с квадратного метра и платить только проценты с проката. Владельца помещений в «Кристалле» и «Колизей Синема», предпринимателя Александра Флегинского это предложение, якобы не устроило.

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